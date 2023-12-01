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Минцифры запланировало продлить программу ипотеки для IT-специалистов

Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для IT-специалистов
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года. За полтора года действия программы оформлено уже 38,5 тыс. кредитов на общую сумму 337 млрд руб. Средняя ставка по ним составляет 4,2%», — говорится в сообщении.

Больше всего IT-ипотеку берут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. До конца 2024 года по программе льготной IT-ипотеки планируется выдать не менее 50 тыс. кредитов, отметили в министерстве.

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В 2023 году правительство смягчило условия IT-ипотеки. В частности, IT-специалистам в возрасте до 36 лет позволили оформлять льготную ипотеку без учета минимального уровня зарплаты.

В январе правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Такие кредиты стали доступны сотрудникам большего числа аккредитованных компаний (20 тыс.) в возрасте от 18 до 50 лет (ранее — в возрасте от 22 до 44 лет).

Власти смягчили требования и по минимальной зарплате специалистов — 120 тыс. руб. в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и 70 тыс. руб. в остальных населенных пунктах. Для столичных айтишников требования остались прежними — не менее 150 тыс. руб. в месяц.

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Теги
Минцифры льготная ипотека льготы
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