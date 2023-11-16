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Технологии и медиа ,  
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Минцифры раскрыло изменения в механизме выдачи IT-грантов

Минцифры: при получении IT-грантов уровень софинансирования повысят с 20% до 50%
Согласно новым правилам, софинансирование получателем гранта увеличивается с 20% до 50%; доля офшорных компаний в капитале заявителей не должна будет превышать 25%; уточняется пункт о достижении показателей реализации проектов
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минцифры опубликовало проект постановления о внесении поправок в постановление правительства, которое регулирует выдачу ИТ-грантов, документ размещен на портале regulation.gov.ru.

В числе изменений:

  • участником конкурса не сможет быть российское юрлицо, у которого «доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности» в уставном капитале более 25% (раньше было 50%);
  • «объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта» повышается до 50% (раньше было 20%) сметы реализации проекта;
  • уточняется пункт о «достижении плановых промежуточных значений показателей реализации проекта» по его завершении (или завершении этапа) — не менее трех показателей, «установленных в натуральном, стоимостном или процентном выражении»;
  • в случае недостижения показателей получатель гранта должен будет вернуть средства «в объеме, пропорциональном недостижению значений результата предоставления субсидии» (для расчета создана специальная формула).

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В июле Минцифры до 1 сентября приостановило выдачу новых грантов на разработки в сфере IT с целью провести аудит ранее выданных грантов, проверить компетенцию сотрудников основного оператора — Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и обновить состав комиссии и экспертов, которые оценивают поступающие заявки.

Это произошло на фоне задержания замглавы ведомства Максима Паршина, курирующего федеральные проекты. Чиновника заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Депутат Александр Хинштейн рассказал, что Паршина взяли с поличным при получении 3,5 млн руб. в московском ресторане, деньги, по предварительным данным, предназначались за помощь в получении гранта. По этому делу задержали также гендиректора IT-компании «БФТ-холдинг» Александра Моносова. Обоих отправили в СИЗО.

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