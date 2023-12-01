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Ураган в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к ЧП федерального уровня

МЧС: ураган в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к ЧП федерального уровня
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После чрезвычайного по масштабам урагана в ДНР, Крыму и Севастополе установлен федеральный уровень реагирования. Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Обстановка, сложившаяся в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территориях Донецкой народной республики, Республики Крым и города Севастополя, отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования», — говорится в сообщении МЧС (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ураганный ветер накрыл Крымский полуостров 26 ноября. На западном побережье его скорость достигала 40 м/с, в Севастополе — 26 м/с. Спасательные службы эвакуировали 438 человек, в том числе 66 детей, с затопленных в результате шторма территорий.

В результате урагана возникли перебои с электроснабжением. Так, были обесточены 19 высоковольтных линий и 147 трансформаторных подстанций, в связи с чем более 10 тыс. человек остались без электричества. Из-за шторма в море была подтоплена дорога из Симферополя на подъезде к Евпатории.

Председатель крымского госсовета Владимир Константинов 29 ноября говорил, что ущерб от шторма оценивается в 1,3 млрд руб. Однако позднее в МЧС полуострова уточнили, что ущерб от шторма в Крыму, прошедшего 26 ноября, вырос до 39,7 млрд руб.

Министерство энергетики ДНР сообщило, что 525 тыс. абонентов в регионе остались без электричества из-за непогоды. Только в Донецке свет отключили у 190 тыс. абонентов.

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Теги
МЧС Крым ДНР Севастополь ЧП
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