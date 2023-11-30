 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генконсульство Германии в Калининграде объявило о прекращении работы

Генконсульство Германии в Калининграде прекратит работу с 30 ноября
Здание&nbsp;Генерального консульства Германии в Калиниграде
Здание Генерального консульства Германии в Калиниграде (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

Генконсульство Германии прекращает работу в Калининграде с 30 ноября, говорится в сообщении на сайте консульства.

«Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто 30 ноября 2023 года. Отныне консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в Калининграде курирует Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а оформлением виз занимается исключительно визовый отдел Посольства в Москве», — сказано в сообщении.

До сегодняшнего дня в России действовало два генеральных консульства Германии — в Калининграде и Санкт-Петербурге, а также три почетных консула (занимаются консульской поддержкой граждан Германии на местах) — во Владивостоке, Казани и Саратове. Немецкое посольство находится в Москве по адресу ул. Мосфильмовская, д. 56.

Ранее работу в Калининграде приостановило польское генконсульство.

Путин заявил, что Германия «глотает» недружественные действия союзников
Политика
Владимир Путин

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Калининград Германия генконсульство Россия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 29 ноя, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 29 ноя, 18:05
Видимая и невидимая: как технологии трансформировали ретейл-индустрию Тренды, 12:24
Маткапитал в 2024 году: индексация и варианты использования средств Национальные проекты, 12:24
Бизоны против глобального потепления: что такое Плейстоценовый парк Тренды, 12:23
Депутат ЛДПР Напсо ответил на сообщения о возможном лишении его мандата Политика, 12:21
Устойчивые алгоритмы: как искусственный интеллект драйвит ESG-будущее Тренды, 12:21
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 12:15
С заботой о людях: каким будет страхование в будущем Новая экономика, 12:14
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Заявление о банкротстве СПБ Биржи привело к убыткам. Можно ли их оспорить Инвестиции, 12:14
Франчайзинг 2.0: как перезапустить рынок Новая экономика, 12:13
Власти Японии и Китая призвали использовать вклад Киссинджера в политику Политика, 12:12
Мягкое, пушистое, красное: где купить самые актуальные вещи сезона Стиль, 12:10
Флоатеры и не только: какие облигации выбрать при высоких ставках Pro, 12:09
Глава HR «Росатома» — о новой концепции человекоцентричности Отрасли, 12:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:05