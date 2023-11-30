Генконсульство Германии в Калининграде объявило о прекращении работы
Генконсульство Германии прекращает работу в Калининграде с 30 ноября, говорится в сообщении на сайте консульства.
«Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто 30 ноября 2023 года. Отныне консульские и паспортные вопросы в округе Генерального консульства в Калининграде курирует Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а оформлением виз занимается исключительно визовый отдел Посольства в Москве», — сказано в сообщении.
До сегодняшнего дня в России действовало два генеральных консульства Германии — в Калининграде и Санкт-Петербурге, а также три почетных консула (занимаются консульской поддержкой граждан Германии на местах) — во Владивостоке, Казани и Саратове. Немецкое посольство находится в Москве по адресу ул. Мосфильмовская, д. 56.
Ранее работу в Калининграде приостановило польское генконсульство.
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