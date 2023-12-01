Синоптик предупредил об экстремально сильной магнитной буре

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Сегодня ожидается «экстремально сильная» магнитная буря, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, в Москве буря должна завершиться около 15:00. Однако 2 декабря в первой половине дня также возможны геомагнитные колебания, предупредил он.

«Геомагнитные возмущения начались сегодня в полночь. Ожидаем, что возмущения продлятся несколько дней, вплоть до больших геомагнитных бурь», — сказал РБК руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин.

Доктор физико-математических наук, профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев пояснил РБК, что ученые зарегистрировали на Солнце выброс плазмы в сторону Земли. «Сегодня большая вероятность прихода этого вещества к планете. Точное время непонятно, но удар возможен до середины дня. По уровню бури разные прогнозы, но в среднем ставится на G2–G3», — сказал он.

Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Так, буря класса G2 (средней силы) может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях. Некоторые жители Земли могут столкнуться с ухудшением самочувствия, например с головокружением или нарушениями сна.

Синоптик отметил, что подобные бури уже были в этом году и в целом они были «довольно сильными». «Если зацепит вечернее время, то могут быть полярные сияния», — сообщил Богачев.

Абунин, в свою очередь, обратил внимание на отсутствие научных исследований, доказывающих влияние «космической погоды» на здоровье человека. Гораздо больше на метеочувствительных людей влияет атмосферное давление, которое сейчас «как раз часто меняется из-за погоды и осадков», сказал синоптик.

Он усомнился, что москвичи смогут увидеть полярное сияние в небе над городом. Ранее его появление допускали другие опрошенные РБК ученые. По словам синоптика, небо над Москвой слишком затянуто, поэтому увидеть сияние будет сложно.