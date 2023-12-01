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Синоптик предупредил об экстремально сильной магнитной буре

Синоптик Тишковец: экстремально сильная магнитная буря в Москве пройдет до 15:00
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сегодня ожидается «экстремально сильная» магнитная буря, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, в Москве буря должна завершиться около 15:00. Однако 2 декабря в первой половине дня также возможны геомагнитные колебания, предупредил он.

«Геомагнитные возмущения начались сегодня в полночь. Ожидаем, что возмущения продлятся несколько дней, вплоть до больших геомагнитных бурь», — сказал РБК руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин.

Доктор физико-математических наук, профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев пояснил РБК, что ученые зарегистрировали на Солнце выброс плазмы в сторону Земли. «Сегодня большая вероятность прихода этого вещества к планете. Точное время непонятно, но удар возможен до середины дня. По уровню бури разные прогнозы, но в среднем ставится на G2–G3», — сказал он.

Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Так, буря класса G2 (средней силы) может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях. Некоторые жители Земли могут столкнуться с ухудшением самочувствия, например с головокружением или нарушениями сна.

Синоптик отметил, что подобные бури уже были в этом году и в целом они были «довольно сильными». «Если зацепит вечернее время, то могут быть полярные сияния», — сообщил Богачев.

Абунин, в свою очередь, обратил внимание на отсутствие научных исследований, доказывающих влияние «космической погоды» на здоровье человека. Гораздо больше на метеочувствительных людей влияет атмосферное давление, которое сейчас «как раз часто меняется из-за погоды и осадков», сказал синоптик.

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Он усомнился, что москвичи смогут увидеть полярное сияние в небе над городом. Ранее его появление допускали другие опрошенные РБК ученые. По словам синоптика, небо над Москвой слишком затянуто, поэтому увидеть сияние будет сложно.

Теги
синоптик Евгений Тишковец магнитная буря Москва новости
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