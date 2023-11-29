 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ученые оценили возможность северного сияния в небе над Москвой

Директор ИКИ Петрукович: есть вероятность, что москвичи увидят полярное сияние
Северное сияние в московском районе Хорошево-Мневники в 2015 году
Северное сияние в московском районе Хорошево-Мневники в 2015 году (Фото: Роман Вуколов / ТАСС)

В ближайшие дни возможна магнитная буря, не исключено, что на ее фоне жители Москвы смогут увидеть полярное сияние. Об этом заявил РБК член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Бурю ожидаем в четверг — пятницу [30 ноября — 1 декабря]. Ей поставили класс G2. Но сказать заранее, что это будет «сильнейшая» буря, нельзя. Вероятность есть, но мы не знаем точно, что на нас летит», — сказал Петрукович.

Северное сияние над Ленобластью и Карелией. Фото
Общество

Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Буря класса G2 (средней силы) может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях. Некоторые жители Земли могут столкнуться с ухудшением самочувствия, например с головокружением или нарушениями сна.

Специалист РАН добавил, что при любой магнитной буре в северных широтах возможно наблюдать северное сияние. В Москве его можно видеть только при очень сильной буре в ясную ночь. «Северное сияние — очень редкое событие, но даже при неточном прогнозе есть смысл посмотреть на небо, вдруг повезет», — сказал Петрукович.

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина сказала «РИА Новости», что «прямо напротив нас, в центральной зоне» произошла вспышка на Солнце. В связи с этим ожидается магнитная буря, возможно, одна из наиболее сильных в 2023 году, предупредила специалист.

По словам Абуниной, магнитная буря может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время G4 (очень сильная). В результате бури полярное сияние может «дотянуться» до Москвы. Как считает специалист, жители столицы, вероятно, смогут увидеть его 30 ноября и 1 декабря, но только при ясной погоде.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность
Теги
Москва магнитная буря Северное сияние вспышка на Солнце
Материалы по теме
Полярное сияние пришло на юг России. Фоторепортаж
Общество
Жители южных регионов России увидели в небе красное полярное сияние
Общество
Северное сияние в нескольких регионах России. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 18:05
Мэр Донецка заявил о взломе после появления распоряжения о сыне Кадырова Политика, 20:58
Премиум для двигателя: как найти качественное масло Autonews, 20:58
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 20:56
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам Национальные проекты, 20:56
30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет «Бизнес Фест» РБК+, 20:42
Путин заявил, что Россия «слезает с технологической иглы» Запада Политика, 20:39
Погиб российский генерал-майор Владимир Завадский Политика, 20:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Вместо китайцев на Кубке «Первого канала» сыграет команда «Звезды и ВХЛ» Спорт, 20:26
«Укрэнерго» предупредило о «тяжелой ситуации» в энергосистеме Украины Экономика, 20:20
Росстат зафиксировал рекордный уровень прибыли бизнеса за квартал Экономика, 20:19
Посольство США сообщило о звонке Уилану после драки в колонии Политика, 20:14
Гол Смолова в меньшинстве принес «Динамо» победу над «Зенитом» в Кубке Спорт, 20:13
Клуб Карпина благодаря автоголу сыграл вничью с ЦСКА в Кубке России Спорт, 20:11
Ученые оценили возможность северного сияния в небе над Москвой Общество, 20:04