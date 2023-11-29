Ученые оценили возможность северного сияния в небе над Москвой

Северное сияние в московском районе Хорошево-Мневники в 2015 году (Фото: Роман Вуколов / ТАСС)

В ближайшие дни возможна магнитная буря, не исключено, что на ее фоне жители Москвы смогут увидеть полярное сияние. Об этом заявил РБК член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Бурю ожидаем в четверг — пятницу [30 ноября — 1 декабря]. Ей поставили класс G2. Но сказать заранее, что это будет «сильнейшая» буря, нельзя. Вероятность есть, но мы не знаем точно, что на нас летит», — сказал Петрукович.

Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Буря класса G2 (средней силы) может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях. Некоторые жители Земли могут столкнуться с ухудшением самочувствия, например с головокружением или нарушениями сна.

Специалист РАН добавил, что при любой магнитной буре в северных широтах возможно наблюдать северное сияние. В Москве его можно видеть только при очень сильной буре в ясную ночь. «Северное сияние — очень редкое событие, но даже при неточном прогнозе есть смысл посмотреть на небо, вдруг повезет», — сказал Петрукович.

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина сказала «РИА Новости», что «прямо напротив нас, в центральной зоне» произошла вспышка на Солнце. В связи с этим ожидается магнитная буря, возможно, одна из наиболее сильных в 2023 году, предупредила специалист.

По словам Абуниной, магнитная буря может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время G4 (очень сильная). В результате бури полярное сияние может «дотянуться» до Москвы. Как считает специалист, жители столицы, вероятно, смогут увидеть его 30 ноября и 1 декабря, но только при ясной погоде.