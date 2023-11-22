Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ в Черном море
Минобороны: в Черном море уничтожены четыре катера ВСУ
В западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, они следовали в направлении Крыма.
Минобороны регулярно сообщает об отражении атак катеров с десантом либо о беспилотных устройствах. 17 ноября авиация Черноморского флота обнаружила в море семь безэкипажных катеров и один катер Willard — с десантной группой ВСУ, они были уничтожены.
В конце октября ведомство отчитывалось об уничтожении трех катеров с помощью ракетно-бомбовых комплексов, а через несколько дней — еще двух.
В Крыму действует бессрочный уровень террористической угрозы, а также средний уровень реагирования.