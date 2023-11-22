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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ в Черном море

Минобороны: в Черном море уничтожены четыре катера ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

В западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, сообщило Минобороны. 

По данным ведомства, они следовали в направлении Крыма. 

Минобороны сообщило об уничтожении флотом катеров ВСУ в Черном море
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Минобороны регулярно сообщает об отражении атак катеров с десантом либо о беспилотных устройствах. 17 ноября авиация Черноморского флота обнаружила в море семь безэкипажных катеров и один катер Willard — с десантной группой ВСУ, они были уничтожены. 

В конце октября ведомство отчитывалось об уничтожении трех катеров с помощью ракетно-бомбовых комплексов, а через несколько дней — еще двух.

В Крыму действует бессрочный уровень террористической угрозы, а также средний уровень реагирования.
 

Теги
Черное море катер катера ВСУ
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