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В Москве младшеклассник принес в школу гранату

Третьеклассник принес в школу гранату времен Великой Отечественной войны
Здание общеобразовательной школы № 1392 имени Д.В. Рябинкина
Здание общеобразовательной школы № 1392 имени Д.В. Рябинкина (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Третьеклассник принес в школу в Новой Москве гранату времен Великой Отечественной войны, сообщил директора школы № 1392 Денис Бахарев, чье заявление передали РБК в департаменте образования и науки столицы.

«29 ноября ученик третьего класса принес в школу небоевую гранату времен Великой Отечественной войны, чтобы показать одноклассникам. <...> Администрация школы при обнаружении действовала согласно регламенту, обеспечив безопасность для всех участников, и связалась с родителями мальчика», — рассказал директор.

Бахарев объяснил, что отец мальчика занимается раскопками, а находки хранит дома.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

В Москве 4 октября полицейские задержали ребенка, принесшего в школу нож. 12-летний мальчик никого не поранил, но угрожал напасть на учителей и одноклассников. Его смогли «забаррикадировать» в кабинете на четвертом этаже и вызвать экстренные службы.

В Самарской области 7 ноября суд арестовал 15-летнего подростка, которого подозревают в подготовке теракта в школе. По версии следствия, с августа по 1 ноября подозреваемый после просмотра видео в интернете об «основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах», запланировал совершить поджог в школе, где учился. Для этого молодой человек приобрел компоненты для зажигательной смеси.

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школьники Новая Москва новости граната
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