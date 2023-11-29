В Кировской области в школе отравились 16 учеников

В школе в Кировской области 16 учеников госпитализировали с отравлением

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В одной из школ села Калинино Малмыжского района в Кировской области несколько учеников госпитализировали с признаками пищевого отравления, сообщило региональное управление Следственного комитета.

В связи с этим следователи начали проверку.

Как рассказали «РИА Новости» в министерстве здравоохранения Кировской области, в Малмыжскую центральную районную больницу попали 16 учеников, с признаками пищевого отравления обратились 22 ребенка. В ведомстве отметили, что у всех детей удовлетворительное состояние и нет жалоб.

По информации телеграм-канала Baza, возраст детей — от семи до десяти лет. По предварительным данным, школьники отравились пловом, а причиной стало нарушение технологии его приготовления. В связи с произошедшим работу школьной столовой приостановили, а детей отправили на дистанционное обучение.

1 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья) после массового отравления детей в одном из училищ города Луховицы в Московской области. Воспитанники Дединовской школы-интерната почувствовали симптомы острой кишечной инфекции. Всего за медицинской помощью обратились 24 человека, 19 из них госпитализировали.