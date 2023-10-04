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Общество ,  
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В московской школе полицейские задержали мальчика с ножом

В Москве полицейские задержали 12-летнего мальчика, принесшего в школу нож
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве полицейские задержали ребенка, принесшего в школу нож, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Поступило сообщение, что ребенок принес в школу предмет, который недопустимо в школе иметь, — ножик маленький. Пострадавших нет. <...> Родители и ребенок сейчас находятся с сотрудниками полиции, выясняют, что произошло», — уточнили в пресс-службе.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на свой источник сообщил, что 12-летний школьник угрожал ножом одноклассникам и учителям в московской школе № 1208. Его смогли «забаррикадировать» в кабинете на четвертом этаже и вызвать экстренные службы.

2 октября в Ульяновске трое школьников выпрыгнули из окна второго этажа, когда во время урока сработала пожарная сигнализация. Она включилась из-за сбоя энергоснабжения, который произошел утром. Следственный комитет по Ульяновской области начал доследственную проверку. Двум выпрыгнувшим школьникам 11 лет, еще одному — 14. Все трое получили травмы, их госпитализировали.

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