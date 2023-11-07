В Самарской области арестовали подростка за попытку поджечь школу

15-летний житель Сызрани собирался поджечь школу, но не успел. На допросе он признался, что хотел свести счеты с одноклассниками

Вещи, изъятые у подозреваемого (Фото: Hinshtein / Telegram)

Суд в городе Сызрани (Самарская область) арестовал 15-летнего подростка, которого подозревают в подготовке теракта в школе, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, с августа по 1 ноября 2023 года подозреваемый после просмотра видео в интернете об «основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах», запланировал совершить поджог в школе, где учился. Для этого подросток купил компоненты зажигательной смеси.

Однако осуществить свой план он не смог, так как 1 ноября его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

На допросе подросток признался, что является «сторонником «Колумбайна» (движение признано террористическим и запрещено на территории России) и собирался свести счеты с одноклассниками и с учителями, сообщил в телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «При обыске у школьника был изъят целый арсенал: шесть бутылок «коктейля Молотова», три литра ацетона, олифа, алюминиевая пудра, аммиачная селитра, сера», — написал депутат.

В отношении подростка было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет, но осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, срок заключения не превышает шесть лет.