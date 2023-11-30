В Волгограде приняли закон, позволяющий переименовать город в Сталинград

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Депутаты Волгоградской областной думы приняли поправки к закону, согласно которому можно будет переименовать в том числе Волгоград в Сталинград по желанию местных жителей, сообщила пресс-служба региональной думы.

Речь идет о законе об административно-территориальном устройстве Волгоградской области. Согласно поправкам, теперь вопрос о переименовании Волгограда с учетом мнения населения жителей региона будет рассматриваться на областном референдуме, а не на местном, как было раньше.

Принятые поправки направлены на «совершенствование правового механизма присвоения наименований населенным пунктам Волгоградской области, их переименования, выявления мнения населения соответствующих территорий об указанных процедурах», объяснили в думе.

Председатель областной думы Александр Блошкин подчеркнул, что данным законом не принимается решение о переименовании Волгограда и не объявляется референдум. «Мы совершенствуем механизм учета мнения граждан при присвоении наименований населенным пунктам, а также их переименовании. Особо отмечу — речь идет о любых населенных пунктах, а не только о Волгограде, как интерпретируют многие», — уточнил он.

Общественный совет по изучению мнения населения о возвращении Волгограду исторического названия — Сталинград — создали по инициативе ветеранов региона. Первое заседание состоялось в декабре 2022 года.

В феврале 2023 года большинство жителей Волгограда не поддержали переименование города в Сталинград. Пятая часть опрошенных (21%) сказали, что это не будет иметь смысла, еще 11% сочли переименование вредным, потому что «не нужно жить прошлым».

В ноябре председатель облдумы Блошкин пообещал продолжить работу Общественного совета Волгограда по переименованию города в Сталинград в 2024 году.