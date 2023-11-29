Областная дума предложила правки в законопроект о названии Волгограда

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Дума Волгоградской области внесла поправки в статью законопроекта, уточняющие механизм переименовывания Волгограда и других населенных пунктов с помощью референдума. Проект документа опубликовали на сайте облдумы.

В поправках говорится, что в случае принятия к рассмотрению предложения о присвоении нового имени населенному пункту областная дума должна будет в течение пяти дней со дня принятия постановления разместить на своем сайте и в газетах «информацию о возможности реализации инициативы проведения местного референдума».

После проведения голосования муниципальные власти смогут переименовать административную единицу, если более половины участников референдума выскажутся за это решение.

Общественный совет по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия — Сталинград — создали по инициативе ветеранов Волгоградской области. Первое заседание состоялось в декабре 2022 года, в нем принял участие губернатор региона Александр Бочаров.

В феврале большинство жителей Волгограда не поддержали переименование города в Сталинград. Пятая часть опрошенных (21%) сказали, что это не будет иметь смысла, еще 11% сочли переименование вредным, потому что «не нужно жить прошлым».

В ноябре председатель облдумы Александр Блошкин заявил, что работа Общественного совета Волгограда по переименованию города в Сталинград продолжится в 2024 году. По его словам, волгоградцам нужно дать возможность «без суеты и излишней спешки» осмыслить «необходимость принятия такого важного и судьбоносного для региона решения».