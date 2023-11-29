 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Областная дума предложила правки в законопроект о названии Волгограда

Волгоградская облдума предложила правки в порядок переименования города
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Дума Волгоградской области внесла поправки в статью законопроекта, уточняющие механизм переименовывания Волгограда и других населенных пунктов с помощью референдума. Проект документа опубликовали на сайте облдумы.

В поправках говорится, что в случае принятия к рассмотрению предложения о присвоении нового имени населенному пункту областная дума должна будет в течение пяти дней со дня принятия постановления разместить на своем сайте и в газетах «информацию о возможности реализации инициативы проведения местного референдума».

После проведения голосования муниципальные власти смогут переименовать административную единицу, если более половины участников референдума выскажутся за это решение.

Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны
Общество
Владимир Путин

Общественный совет по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия — Сталинград — создали по инициативе ветеранов Волгоградской области. Первое заседание состоялось в декабре 2022 года, в нем принял участие губернатор региона Александр Бочаров.

В феврале большинство жителей Волгограда не поддержали переименование города в Сталинград. Пятая часть опрошенных (21%) сказали, что это не будет иметь смысла, еще 11% сочли переименование вредным, потому что «не нужно жить прошлым».

В ноябре председатель облдумы Александр Блошкин заявил, что работа Общественного совета Волгограда по переименованию города в Сталинград продолжится в 2024 году. По его словам, волгоградцам нужно дать возможность «без суеты и излишней спешки» осмыслить «необходимость принятия такого важного и судьбоносного для региона решения».

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность
Теги
Волгоград Сталинград Волгоградская облдума Волгоградская область переименование
Материалы по теме
Власти Украины предложили переименовать города в Крыму
Политика
Одесситы отказались переименовать площадь Толстого в честь Мойхер-Сфорима
Политика
В Калининграде назвали бредом предложение Эстонии переименовать город
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Эксперты обсудили конкуренцию и кооперацию на платежном рынке Отрасли, 11:47
Спикер Рады назвал слухами сообщения о конфликте Зеленского и Залужного Политика, 11:44
30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет «Бизнес Фест» РБК+, 11:41
Дары «Востока»: как новая трасса улучшит жизнь россиян Национальные проекты, 11:41
Премиум для двигателя: как найти качественное масло Autonews, 11:41
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 11:41
Ставки на спорт предлагают вернуть тотализаторам. Что нужно знать Спорт, 11:41
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
ФСБ завела дело из-за разглашения коммерческой тайны АвтоВАЗа Общество, 11:40
Как российская торговая сеть формирует полезные привычки россиян Тренды, 11:38
МВД объявило подозреваемого в убийстве двух россиянок в Турции в розыск Общество, 11:38
InsurTech с заботой о людях: каким будет страхование в будущем Новая экономика, 11:37
Философия простора: каким будет квартал небоскребов, вдохновленный горами РБК Недвижимость, 11:35
В Казахстане бойцу «Вагнера» дали срок за участие в боях на Украине Политика, 11:33
Десять модных трендов для мужчин и женщин из коллекций ЦУМа Стиль, 11:31