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Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
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Суд оставил в силе решение о продлении ареста Беркович и Петрийчук

Суд оставил в СИЗО обвиняемых в оправдании терроризма Беркович и Петрийчук
Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Мосгорсуд признал законным продление ареста театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», говорится в сообщении московских судов.

«Московский городской суд оставил в силе постановление Замоскворецкого районного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Беркович Евгении Борисовне и Петрийчук Светлане Александровне», — сообщили в суде.

В начале ноября обеим продлили арест, который должен был истечь 4 ноября, до 10 января 2024 года. Это решение пытались обжаловать.

Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до середины января
Политика
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо)

Беркович и Петрийчук задержали еще в мае. Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы и оправдание терроризма). Ни та, ни другая вину не признали.

Поводом для обвинений стала пьеса «Финист Ясный Сокол», которую Беркович поставила по сценарию Петрийчук. Она рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать в Сирию. В прошлом году спектакль получил две «Золотые маски».

Следствие полагает, что в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в России).

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В основу дела против девушек легла экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская, однако Российский федеральный центр экспертизы (РФЦЭ) при Минюсте назвал «деструктологическую судебную экспертизу» ненаучной. Следующую проведет ФСБ.

Теги
Евгения Беркович Светлана Петрийчук Мосгорсуд
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