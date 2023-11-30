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Максакову оштрафовали на ₽40 тыс. за неуказание статуса иноагента

Экс-депутата Думы Максакову оштрафовали на ₽40 тыс. из-за закона об иноагентах
Мария Максакова
Мария Максакова (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Пресненский суд Москвы оштрафовал экс-депутата Госдумы и оперную певицу Марию Максакову-Ингебергс (Минюст признал иноагентом) на 40 тыс. руб. за неуказание статуса иностранного агента в соцсетях, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Максакову признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) из-за того, что она не стала маркировать свои ролики на видеохостинге YouTube.

В 2017 году Максакову исключили из партии «Единая Россия» из-за обнаружения у нее двойного гражданства, а также в связи с нарушением партийного устава. В том же году она извинилась перед украинцами и крымскими татарами за присоединение Крыма к России в 2014-м, отметив, что в момент голосования в Государственной думы по этому решению она отсутствовала и в парламенте, и в стране.

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Максим Кац

Минюст объявил Максакову-Игенбергс иностранным агентом в мае 2023 года. По утверждению ведомства, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами». Она проживает за границей.

В октябре Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. руб. рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иностранным агентом) за отсутствие отчетов, которые он обязан подавать в связи со своим статусом иноагента. Его наказали по той же статье, что и Максакову.

Теги
Мария Максакова иноагенты Москва Пресненский суд
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