Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса еще на год
Мораторий на внеплановые проверки бизнеса следует продлить, возможный срок — до конца 2024 года, с таким предложением на совещании с правительством выступил президент Владимир Путин после доклада вице-премьера Дмитрия Григоренко. Последний напомнил, что мораторий истекает в конце этого года.
«Может нам на 2024 год продлить мораторий? Кроме объектов высокого риска, чрезвычайно высокого», — предложил Путин премьер-министру Михаилу Мишустину.
Он согласился и отметил, что обсуждал этот вопрос с прокуратурой и она предлагала больший срок.
«Прокуратура всегда предлагает больший срок, мы должны найти оптимальный», — сказал Путин.
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