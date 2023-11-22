Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса еще на год

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Мораторий на внеплановые проверки бизнеса следует продлить, возможный срок — до конца 2024 года, с таким предложением на совещании с правительством выступил президент Владимир Путин после доклада вице-премьера Дмитрия Григоренко. Последний напомнил, что мораторий истекает в конце этого года.

«Может нам на 2024 год продлить мораторий? Кроме объектов высокого риска, чрезвычайно высокого», — предложил Путин премьер-министру Михаилу Мишустину.

Он согласился и отметил, что обсуждал этот вопрос с прокуратурой и она предлагала больший срок.

«Прокуратура всегда предлагает больший срок, мы должны найти оптимальный», — сказал Путин.

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