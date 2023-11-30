Спецслужбы предостерегли двух жителей ДНР от сотрудничества с разведкой Украины

Двух жителей ДНР предостерегли от сотрудничества с разведкой Украины

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) пресекли две попытки сотрудничества местных жителей с органами украинской разведки, им вынесли предупреждения о недопустимости таких действий. Об этом сообщило региональное управление ФСБ, передает ТАСС.

По информации ведомства, украинские спецслужбы пытались наладить контакты с двумя жителями республики для дальнейшего сотрудничества. Выйти на этих граждан помогла военная контрразведка Южного и Восточного военных округов.

Силовики предупредили подозреваемых о недопустимости действий, создающих условия для сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК) и для госизмены (ст. 275 УК).

Максимально возможное наказание за совершение первого преступления — восемь лет лишения свободы. Виновным в госизмене может грозить пожизненное лишение свободы.

После начала спецоперации на Украине ФСБ неоднократно отчитывалось о задержаниях за госизмену. Президент России Владимир Путин в апреле ужесточил наказание по этой статье вплоть до пожизненного заключения. Предыдущая версия закона устанавливала ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Накануне, 29 ноября, в Кемерово по делу о госизмене и терроризме задержали местного жителя, пытавшегося выехать на территорию Украины, чтобы затем присоединиться к Вооруженным силам страны (ВСУ). По версии ФСБ, мужчина поддерживал связь с украинским координатором через мессенджер и изъявил желание уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.