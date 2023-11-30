 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«РИА Новости» узнало о передаче ВМФ двух атомных подлодок

«РИА Новости»: атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск» передали ВМФ

Две атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» и многоцелевую «Красноярск» передали Военно-морскому флоту (ВМФ) России, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на «Севмаше» подводных лодок «Александр III» и «Красноярск». Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря», — сказал собеседник агентства.

Корабль считается принятым в боевой состав флота только после того, как на нем поднимут Андреевский флаг, пояснил источник.

«Технически корабли переданы», — уточнил он.

Шойгу рассказал о ходе испытаний подлодки «Император Александр III»
Политика
Атомный подводный ракетный крейсер проект &laquo;Борей-А&raquo;

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» построен производственным объединением «Севмаш» по проекту «Борей-А». Корабли этой серии оснащены 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Крейсер спустили на воду в декабре 2022 года. В начале ноября корабль провел успешный запуск «Булавы» из акватории Белого моря, поразив цели на полигоне Кура на Камчатке. В конце месяца глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что государственные испытания этой подлодки подходят к концу.

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» — вторая серийная субмарина, третий корабль проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Она была заложена в 2014 году и спущена на воду 30 июля 2021 года. Впервые подлодка вышла на заводские ходовые испытания в Белое море 26 июня 2022 года.

Читайте на РБК Pro
Как определить, когда выгоднее идти в отпуск
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80
Сможет ли британский стартап Nothing лишить Apple монополии iMessage
Так уже не лечат: устаревшие способы борьбы с ОРВИ

885М разрабатывает Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Строительством подлодки «Красноярск» также занимался «Севмаш». Ожидалось, что «Красноярск» передадут ВМФ в конце 2022 года, но в марте 2023-го крейсер вернули на завод для устранения выявленных в ходе испытаний замечаний, писал ТАСС со ссылкой на источник.

Теги
ВМФ атомная подлодка
Материалы по теме
Шойгу рассказал о ходе испытаний подлодки «Император Александр III»
Политика
The Sun сообщил, что британская атомная подлодка едва не утонула в океане
Политика
На Ближний Восток прибыла американская атомная подлодка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 29 ноя, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 29 ноя, 18:05
Маск отказался голосовать за Байдена на выборах в 2024 году Политика, 06:05
Ожидания россиян от пенсии на достойную жизнь выросли на ₽10 тыс. Общество, 06:00
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 05:57
Назарбаев в мемуарах признал, что у него есть вторая жена и еще два сына Общество, 05:49
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген Общество, 05:26
«РИА Новости» узнало о передаче ВМФ двух атомных подлодок Политика, 05:00
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Умер Генри Киссинджер Общество, 04:48
WP узнала о требовании США к Израилю по плану наступления на юг Газы Политика, 04:34
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Судовладелец допустил задержки в Суэцком канале из-за засухи на Панамском Общество, 04:20
Минобороны заявило об уничтожении первого танка Leopard 1A5 Политика, 04:04
Путин пошутил про слезы Силуанова из-за просьбы о деньгах из бюджета Экономика, 03:48
США обвинили индийца в подготовке убийства лидера сикхов в Нью-Йорке Политика, 03:32