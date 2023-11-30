«РИА Новости» узнало о передаче ВМФ двух атомных подлодок

Две атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» и многоцелевую «Красноярск» передали Военно-морскому флоту (ВМФ) России, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на «Севмаше» подводных лодок «Александр III» и «Красноярск». Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря», — сказал собеседник агентства.

Корабль считается принятым в боевой состав флота только после того, как на нем поднимут Андреевский флаг, пояснил источник.

«Технически корабли переданы», — уточнил он.

Атомный подводный крейсер «Император Александр III» построен производственным объединением «Севмаш» по проекту «Борей-А». Корабли этой серии оснащены 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Крейсер спустили на воду в декабре 2022 года. В начале ноября корабль провел успешный запуск «Булавы» из акватории Белого моря, поразив цели на полигоне Кура на Камчатке. В конце месяца глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что государственные испытания этой подлодки подходят к концу.

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» — вторая серийная субмарина, третий корабль проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Она была заложена в 2014 году и спущена на воду 30 июля 2021 года. Впервые подлодка вышла на заводские ходовые испытания в Белое море 26 июня 2022 года.

885М разрабатывает Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Строительством подлодки «Красноярск» также занимался «Севмаш». Ожидалось, что «Красноярск» передадут ВМФ в конце 2022 года, но в марте 2023-го крейсер вернули на завод для устранения выявленных в ходе испытаний замечаний, писал ТАСС со ссылкой на источник.