Шойгу рассказал о ходе испытаний подлодки «Император Александр III»

Атомный подводный ракетный крейсер проект «Борей-А» (Фото: Олег Кулешов / РИА Новости)

Государственные испытания атомного подводного крейсера «Император Александр III» подходят к концу, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота», — сообщил министр на заседании коллегии военного ведомства.

«Император Александр III» построен производственным объединением «Севмаш» по проекту «Борей-А». Корабли этой серии оснащены 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Крейсер спустили на воду в декабре 2022 года.

В начале ноября корабль провел успешный запуск «Булавы» из акватории Белого моря. Она поразила цели на полигоне Кура на Камчатке. Тогда в Минобороны уточнили, что этот пуск — элемент испытаний «Императора Александра III», после которого руководство примет решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота (ВМФ).

В настоящее время на вооружении российского Военно-морского флота стоят три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А». «Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — подчеркнул Шойгу.