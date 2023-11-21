Шойгу рассказал о ходе испытаний подлодки «Император Александр III»
Государственные испытания атомного подводного крейсера «Император Александр III» подходят к концу, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.
«Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота», — сообщил министр на заседании коллегии военного ведомства.
«Император Александр III» построен производственным объединением «Севмаш» по проекту «Борей-А». Корабли этой серии оснащены 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Крейсер спустили на воду в декабре 2022 года.
В начале ноября корабль провел успешный запуск «Булавы» из акватории Белого моря. Она поразила цели на полигоне Кура на Камчатке. Тогда в Минобороны уточнили, что этот пуск — элемент испытаний «Императора Александра III», после которого руководство примет решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота (ВМФ).
В настоящее время на вооружении российского Военно-морского флота стоят три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А». «Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — подчеркнул Шойгу.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами