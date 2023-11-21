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Политика ,  
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Шойгу рассказал о ходе испытаний подлодки «Император Александр III»

Шойгу: завершаются испытания стратегической подлодки «Император Александр III»
Атомный подводный ракетный крейсер проект &laquo;Борей-А&raquo;
Атомный подводный ракетный крейсер проект «Борей-А» (Фото: Олег Кулешов / РИА Новости)

Государственные испытания атомного подводного крейсера «Император Александр III» подходят к концу, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота», — сообщил министр на заседании коллегии военного ведомства.

Крейсер «Император Александр III» выполнил испытательный пуск «Булавы»
Политика

«Император Александр III» построен производственным объединением «Севмаш» по проекту «Борей-А». Корабли этой серии оснащены 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Крейсер спустили на воду в декабре 2022 года.

В начале ноября корабль провел успешный запуск «Булавы» из акватории Белого моря. Она поразила цели на полигоне Кура на Камчатке. Тогда в Минобороны уточнили, что этот пуск — элемент испытаний «Императора Александра III», после которого руководство примет решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота (ВМФ).

В настоящее время на вооружении российского Военно-морского флота стоят три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А». «Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — подчеркнул Шойгу.

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Сергей Шойгу подлодка испытания
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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