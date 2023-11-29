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Политика ,  
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Forbes сообщил о потере ВСУ первого танка Leopard 1A5

Forbes: ВСУ впервые потеряли немецкий Leopard 1A5 в бою

Российские военные впервые подбили танк Leopard 1A5, переданный Германией ВСУ, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на распространившееся в интернете видео.

По его словам, танк попал под артиллерийский обстрел, но первый удар могла нанести и мина. «Снаряд или мина, по-видимому, повредили левую гусеницу танка и обездвижили машину», — говорится в публикации.

Обозреватель отметил, что на кадрах не видно спасающегося экипажа, однако у неподвижного танка широко открыты люки башни. «Это доказательство того, что экипаж сбежал», — считает Экс. Танк «вполне возможно» восстановить, добавил он, назвав Leopard 1A5 одним из наименее защищенных танков.

О том, что на купянском направлении российский войска подбили первый Leopard 1A5, сообщает и российский военный корреспондент Юрий Котенок. В своем телеграм-канале (386 тыс. подписчиков) он опубликовал соответствующее видео.

Дания взяла танки Leopard 1 из музеев для обучения украинских военных
Политика
Фото:Philipp Schulze / picture alliance / Getty Images

В начале ноября Германия вместе с Данией передали Украине партию из 25 танков Leopard 1A5.

Немецкие танки Leopard 1 выпускались в 1960-х годах, в Германии их уже сняли с вооружения и производства. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения. При этом многие Leopard 1 остались в резервах. В немецкой армии на смену этим танкам пришли более современные Leopard 2, которые Германия также поставляет Украине.

Российские власти критикуют военную помощь Киеву, подчеркивая, что это не изменит хода конфликта, а только затянет его. Российский президент Владимир Путин заявил, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине, а поставки новых вооружений не смогут изменить ход спецоперации.

Теги
Leopard ВСУ танки Германия Военная операция на Украине
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