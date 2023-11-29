Кулеба заявил, что ВСУ де-факто становятся армией НАТО

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Украинская армия де-факто становится армией НАТО, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, где проходит заседание Совета Украина — НАТО.

«Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с учетом наших возможностей и принципов управления», — сказал Кулеба (цитата по ТСН).

Столтенберг в свою очередь отметил, что Североатлантический альянс «помогает Украине перейти от снаряжения советской эпохи к стандартам НАТО» и сделать их вооруженные силы «полностью совместимыми» с силами альянса.

Говоря о планируемом вступлении Киева в альянс, он подчеркнул, что «Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде», и блок «продолжит поддерживать ее на пути к членству».

Столтенберг неоднократно подчеркивал, что страны — члены НАТО считают невозможным вступление Украины в блок, пока продолжается конфликт с Россией. При этом оказание Киеву военной помощи является одной из двух главных задач для НАТО, отмечал он.

Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России. Планы расширения Североатлантического альянса за счет Украины президент Владимир Путин называл одной из причин военной операции.