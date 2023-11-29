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Песков допустил, что Украина в своем существовании обвиняет Россию

Песков допустил, что Украина в своем существовании обвиняет Россию
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

У Киева во всем виновата Россия, даже в собственном существовании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о причастности российских властей к отравлению жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова.

«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

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Марианна Буданова (в центре)

28 ноября бывший глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что в крови Марианны Будановой нашли ртуть и мышьяк. По его словам, отравить пытались еще несколько высокопоставленных лиц ГУР, руководителей отдельных направлений, «которые ответственны за операции против России».

Отравление диагностировали еще у нескольких сотрудников украинской разведки, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовом блоке. По предположению собеседников «Украинской правды», Буданову, «скорее всего, отравили через еду».

Кирилл Буданов в августе сообщил, что его жена живет с ним в кабинете: пара находится всегда вместе в целях безопасности. Марианна Буданова не работает в ГУР, с июня 2021 года она занимает должность советницы мэра Киева Виталия Кличко.

Теги
Дмитрий Песков Кирилл Буданов Украина отравление разведка
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