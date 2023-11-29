Певица Наргиз призналась пранкерам в помощи ВСУ

Наргиз Закирова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Певица Наргиз (Закирова) рассказала пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые выдали себя за экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, что посылала деньги на помощь Вооруженным силам этой страны (ВСУ). Об этом пранкеры сообщили в своем телеграм-канале.

На вопрос о том, отправляла ли певица пожертвования ВСУ, Наргиз сказала, что не хочет «об этом кричать». «Я делаю, да, я помогаю, на восстановление, либо каким-то беженцам, либо, да, ВСУ, это имеет место быть», — уточнила Наргиз.

Исполнительница показала свою татуировку на руке с изображением трезубца — герба Украины. По словам Наргиз, конфликт Москвы и Киева — «ее личная война».

В мае 2022 года уроженке Узбекистана Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Это связано с публикациями певицы в соцсетях, в которых она поддержала украинскую сторону после начала военной операции на Украине.

14 ноября 2023 года глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с Вованом и Лексусом заявил, что властям его страны не нравится необходимость помогать Украине, но другого выбора нет. Он добавил, что полное эмбарго против России имело бы смысл, если бы его ввели все страны Евросоюза одновременно.