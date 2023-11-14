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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Латвии сообщил пранкерам, что страну не радует помощь Украине

Глава МИД Кариньш: Латвию не радует помощь Украине, но мы не видим выбора
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Военная операция на Украине
Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Властям Латвии не приносит радости необходимость помогать Украине, но другого выбора нет, заявил министр иностранных дел страны Кришьянис Кариньш в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые выдали себя за африканского политика.

«Мы понимаем, что эта война не закончится быстро. Она будет стоить всем нам денег, потому что мы все время помогаем украинцам. А в итоге это означает расходование средств на оказание помощи Украине. И нас это не радует, но мы не видим выбора», — сказал Кариньш.

Министр добавил, что полное эмбарго против России имело бы смысл, если бы его ввели все страны Евросоюза одновременно. В противном случае товарообмен продолжится через другие государства: Финляндию, Литву и Эстонию.

21 июня Кариньш заявил, что Латвия продолжает оказывать Украине военную и гуманитарную помощь. Он добавил, что Рига передаст Киеву вертолеты, не уточнив, о каком числе машин идет речь.

В апреле Латвия отправила на Украину все имеющиеся в ее распоряжении переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger взамен на более современные системы RBS. По словам Кариньша, всего Латвия предоставила Киеву помощь в размере более 1,3% ВВП страны, из которых более процента — на оборонные нужды.

В Кремле осуждают поставки Украине вооружения. Российские власти считают, что это приведет к затягиванию конфликта, но не изменит его исхода.

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Теги
Кришьянис Кариньш Латвия Украина Вован и Лексус военная помощь
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