Финляндия начала расследование после пранка Вована и Лексуса с главой МИД

МИД Финляндии начал расследование инцидента со звонком пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) главе ведомства страны Элине Валтонен.

«МИД расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

В МИДе отметили, что «звонок и его организация были обычными и не вызвали подозрений». «В ходе разговора министр рассказала об общественной позиции Финляндии и взглядах на текущие вопросы. Обсуждения на соответствующих платформах не касались конфиденциальной или секретной информации», — подчеркнули в ведомстве.

11 октября в телеграм-канале пранкеров появилась видеозапись разговора с Валтонен. «Вован и Лексус позвонили министру от имени одного из африканских политиков», — говорится в сообщении. В разговоре с Вованом и Лексусом Валтонен рассказала о том, как Финляндия защищалась от СССР, а сейчас тратит деньги на оборону от России. Министр назвала армию Финляндии «одной из самых сильных в Европе».