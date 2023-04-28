Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны

Владимир Путин (Фото: Кремлевский пул / Global Look Press)

Граждан, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», приравняли к категории ветеранов Великой Отечественной войны, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждены граждане, которые находились на территории города во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.

Со статусом ветерана они получат льготы по пенсионному обеспечению, обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями и др., а также права на ежемесячную денежную выплату. Согласно ст. 23.1 федерального закона «О ветеранах», размер выплаты должен составить 1699 руб.

Госдума одобрила этот законопроект 19 апреля, а Совфед — 26 апреля. В пояснительной записке к инициативе говорилось, что, по данным Комитета социальной защиты населения Волгоградской области, число граждан со знаком «Житель осажденного Сталинграда» в настоящее время составляет 3997.

В этом году отмечается 80-летие Сталинградской битвы. Она началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943 года. Битва положила начало коренному перелому в Великой отечественной войне.