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Политика ,  
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В Грозный приехали беженцы из сектора Газа

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Утром 29 ноября первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в столицу Чеченской Республики город Грозный. Об этом сообщает информационное агентство «Грозный-информ».

На железнодорожный вокзал приехал 51 беженец. Из них — 38 россиян и 13 палестинцев. «В числе беженцев 27 детей», — рассказал министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев корреспонденту информагентства.

Чечня пообещала принять около 250 российских граждан, спасенных из зоны боевых действий в Палестине. Об этом заявлял первый заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Резван Залаев.

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Фото:Yasser Qudih / Reuters

7 октября ХАМАС напал на Израиль с территории сектора Газа. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе в состояние войны. 27 октября государство объявило о «расширении» масштаба действий в секторе Газа. Позже Израиль начал наземную операцию в анклаве. МЧС эвакуирует российских граждан из зоны боевых действий. Беженцы покидают сектор Газа через пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Власти России получили свыше 900 заявок на эвакуацию из региона от россиян, которые находятся на территории боевых действий, и от их родственников.

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Теги
сектор Газа Палестина ХАМАС Израиль
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