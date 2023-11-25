В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины

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Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан, всего около 50 человек, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что беженцев встретили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, начальник ГУ МЧС по республике Нариман Казимагамедов и местный уполномоченный по правам ребенка Марина Ежова.

«Сейчас около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания», — рассказал Меликов.

По словам главы региона, власти Дагестана будут помогать «представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать». Меликов подчеркнул, что в Дагестане палестинцы «будут окружены заботой и смогут забыть про ужасы войны».

21 ноября Абдулмуслимов сообщил, что Дагестан готов разместить у себя беженцев из Палестины. Он отметил, что власти подготовили места для размещения до 200 человек в санатории «Леззет» и гостиничном комплексе «Дельфин».

Россия передала жителям анклава 273 т гуманитарного груза с начала войны между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС 7 октября. Специалисты российского МЧС передали груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.