В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины
Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан, всего около 50 человек, сообщил глава региона Сергей Меликов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что беженцев встретили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, начальник ГУ МЧС по республике Нариман Казимагамедов и местный уполномоченный по правам ребенка Марина Ежова.
«Сейчас около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания», — рассказал Меликов.
По словам главы региона, власти Дагестана будут помогать «представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать». Меликов подчеркнул, что в Дагестане палестинцы «будут окружены заботой и смогут забыть про ужасы войны».
21 ноября Абдулмуслимов сообщил, что Дагестан готов разместить у себя беженцев из Палестины. Он отметил, что власти подготовили места для размещения до 200 человек в санатории «Леззет» и гостиничном комплексе «Дельфин».
Россия передала жителям анклава 273 т гуманитарного груза с начала войны между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС 7 октября. Специалисты российского МЧС передали груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа.
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