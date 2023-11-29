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В Бурятии возбудили уголовное дело из-за отравления 14 человек шаурмой

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за отравления 14 человек шаурмой
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Бурятии возбудили уголовное дело по статье о некачественной продукции после того, как 14 человек заболели сальмонеллезом, отравившись шаурмой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

27 ноября в селе Петропавловка Джидинского района сотрудники Роспотребнадзора обнаружили «групповой очаг сальмонеллеза» с 14 пострадавшими. Их госпитализировали, врачи оценили состояние пациентов как удовлетворительное. По данным ведомства, пострадавшие ели продукцию из киоска «Шаурма в lovaше».

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Сальмонеллез — болезнь, вызываемая бактерией Salmonella. После заражения у больного резко повышается температура и болит живот, также из-за бактерии могут возникнуть диарея, тошнота и рвота. Первые симптомы проявляются в течение 72 часов после отравления, болезнь в среднем длится от двух до семи дней.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В сентябре 22 жителя курского города Льгов отравились шаурмой. У них диагностировали токсикоинфекцию, вызванную стафилококком, одна девушка умерла от инфекционно-токсического шока. Региональное управление Роспотребнадзора приостановил деятельность точки «Шаурма на Гагарина».

Теги
Бурятия прокуратура сальмонеллез отравление шаурма
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