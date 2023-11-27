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В Красногорске двухлетний ребенок отравился метадоном

Прокуратура: в Красногорске двухлетняя девочка отравилась метадоном
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Красногорске двухлетняя девочка отравилась метадоном, сообщила в телеграм-канале прокуратура Московской области.

Ребенка в состоянии комы доставили в медучреждение 25 ноября. В анализах девочки обнаружили метадон.

В настоящий момент состояние ребенка удовлетворительное, уточнили в прокуратуре. Ведомство проводит проверку.

Управление Следственного комитет (СК) по Московской области сообщило в телеграм-канале, что по факту отравления двухлетней девочки метадоном возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК (склонение к потреблению наркотических средств). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, при которых вещество попало в организм ребенка, проводятся допросы, назначена экспертиза», — рассказали в ведомстве.

По данным СК, родители доставили ребенка в плохом самочувствии в больницу 26 ноября.

Телеграм-канал Mash написал, что метадон в открытом доступе оставил отец девочки, в крови которого во время экспертизы нашли следы марихуаны и других психостимуляторов. По информации телеграм-канала SHOT, мужчина ранее был судим за наркотики и привлекался по другим делам, в том числе подозревался в краже.

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Число пострадавших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до 21
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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Ранее в Астрахани 21 человек пострадал от отравления метадоном, три из них умерли. МВД сообщило о задержании троих иностранцев — граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана — по подозрению в распространении партии синтетических наркотиков на территории региона. Двое задержанных дали признательные показания.

На них было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимально возможное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Теги
Красногорск Московская область метадон отравление наркотики прокуратура Следственный комитет
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