В Курске задержали четырех причастных к массовому отравлению шаурмой

В Курске задержали подозреваемых в массовом отравлении шаурмой

В Курске следователи задержали подозреваемых в причастности к массовому отравлению шаурмой в городе Льгове, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Установлена причастность к совершению указанного преступления четырех человек: владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также <...> двух поваров и помощника повара», — говорится в сообщении.

Следствие продолжает проверки, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По последним данным, шаурмой отравились 22 человека — у них токсикоинфекция, вызванная стафилококком. Еще одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. Курский Роспотребнадзор приостановил деятельность точки «Шаурма на Гагарина».

ТАСС писал, что в точке использовали сырье без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для мясной продукции.

Ранее региональный СК завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).