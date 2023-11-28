В Бурятии у 14 человек выявили сальмонеллез после отравления шаурмой

В Бурятии 14 человек отравились шаурмой

В Бурятии 14 человек пострадали после употребления шаурмы, у всех них обнаружили сальмонеллез, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В селе Петропавловка Джидинского района 27.11.2023 года зарегистрирован групповой очаг сальмонеллеза с 14 пострадавшими, из них 5 выявлено активно. Больные госпитализированы, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пострадавшие ели продукцию киоска «Шаурма в lovaше», который находится в Петропавловке.

«С целью установления причинно-следственной связи возникновения группового очага проведено обследование объекта, на котором выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в настоящее время деятельность киоска приостановлена», — отметили в Роспотребнадзоре. Эксперты ведомства взяли пробы пищевых продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды и пробы биообразцов от работников киоска.

В начале сентября несколько жителей курского города Льгов отравились шаурмой. Всего пострадали 22 человека — у них токсикоинфекция, вызванная стафилококком. Еще одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. Курский Роспотребнадзор приостановил деятельность точки «Шаурма на Гагарина».

ТАСС писал, что в точке использовали сырье без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для мясной продукции.

Следственный комитет завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Позже были задержаны четверо подозреваемых.