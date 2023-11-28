Россия уведомила Японию о прекращении соглашения о ядерном оружии

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МИД России уведомил Японию о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерных вооружений, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Договор прекратит свое действие по истечении шести месяцев с даты уведомления — 21 мая 2024 года. В МИДе заявили, что в условиях «откровенно антироссийской политики» Японии сочли невозможным продолжать взаимодействие по проблемам, затрагивающим интересы национальной безопасности.

Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. Оно предполагало содействие при безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые подлежат сокращению в России в соответствии с международными соглашениями или односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет, где две страны обменивались информацией.

Правительство России решило прекратить действие соглашения с Японией 9 ноября, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Япония выразила сожаление в связи с этим. Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Россия приняла такое решение в одностороннем порядке, не оповестив японскую сторону.