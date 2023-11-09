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Политика ,  
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Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия

Москва вышла из соглашения с Токио о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство прекращает действие соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Министерству иностранных дел России предстоит уведомить японскую сторону о решении.

Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. Оно предполагало содействие при безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые подлежат сокращению в России в соответствии с международными соглашениями или односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет, где Япония и Россия обменивались информацией.

В июле глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея хотели бы разместить ядерное оружие США на своих территориях.

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Япония ядерное оружие Михаил Мишустин
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