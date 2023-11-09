Россия вышла из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия
Правительство прекращает действие соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Министерству иностранных дел России предстоит уведомить японскую сторону о решении.
Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. Оно предполагало содействие при безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые подлежат сокращению в России в соответствии с международными соглашениями или односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет, где Япония и Россия обменивались информацией.
В июле глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея хотели бы разместить ядерное оружие США на своих территориях.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли