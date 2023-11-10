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Политика ,  
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Токио выразил сожаление после выхода России из договора о ядерном оружии

Япония сожалеет о выходе Москвы из соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в России, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Мы сожалеем об этом решении, принятом в одностороннем порядке без оповещения японской стороны. Мы намерены подтвердить подробности произошедшего по дипломатическим каналам», — сказал Мацуно.

9 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия данного соглашения с Японией.

Соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года. Оно предполагало содействие при безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые подлежат сокращению в России в соответствии с международными соглашениями или односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет, где Япония и Россия обменивались информацией.

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