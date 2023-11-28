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Политика ,  
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В Севастополе шторм выбросил на берег учебную мину

Росгвардия: в Севастополе шторм выбросил на берег учебную мину
Фото: rosgvard_crimea / Telegram
Фото: rosgvard_crimea / Telegram

После шторма в Крыму на берег в Севастополе выбросило учебную мину, сообщили в Росгвардии по республике.

Мину обнаружил местный житель. Бойцы севастопольского ОМОН Росгвардии провели обследование снаряда.

«Росгвардейцы-взрывотехники в кратчайшие сроки прибыли на место и установили, что это морская реактивно-всплывающая мина. Она оказалась учебной и не представляла опасности для окружающих», — говорится в сообщении. Боеприпас передали специалистам Черноморского флота.

В Краснодарском крае и Крыму восстановили энергоснабжение после урагана
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

26 ноября Крым накрыл шторм с порывами ветра до 40 м/с. На полуострове зафиксировали подтопления домов и дорог, в некоторых муниципальных образованиях ввели режим ЧС. По данным МЧС, во время урагана один человек погиб, десять пострадали.

Всего в Крыму из зон затоплений эвакуировали 311 человек, включая 43 ребенка. В пунктах временного размещения находится 71 человек.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, без электричества остаются 93 тыс. жителей Крыма. В 245 селах нарушено водоснабжение. В 749 домах частично или полностью повреждены крыши.

Теги
Севастополь Крым шторм мина
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