МЧС: восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму

В Краснодарском крае и Крыму восстановили энергоснабжение после урагана

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Краснодарском крае полностью восстановлено энергоснабжение, а в Крыму — теплоснабжение, сообщили в МЧС.

«Продолжаются работы по восстановлению поврежденных кровель зданий и энергоснабжения в шести субъектах на территории 57 муниципальных образований в 511 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

МЧС также сообщило об эвакуации 995 человек, в том числе 179 детей, из зон подтоплений Южного федерального округа.

В Крыму, Севастополе, ДНР, Краснодарском крае остаются подтопленными:

324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов, 503 приусадебных участка.

За прошедшие сутки в разных регионах России прошли штормы и выпало рекордное количество осадков.

Крым столкнулся с сильным штормом, на полуострове зафиксированы подтопления домов и дорог, нарушено водоснабжение, в Севастополе погибли обитатели аквариума-музея. Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край: в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов. Из-за непогоды в южных регионах без света остались 1,9 млн человек.