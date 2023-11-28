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Суд отправил бывшего вице-губернатора Петербурга в СИЗО

Суд сменил домашний арест бывшего вице-губернатора Петербурга на СИЗО
Владимир Лавленцев
Владимир Лавленцев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мещанский суд Москвы сменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву в виде домашнего ареста на заключение в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Согласно постановлению суда, Лавленцев будет находиться в изоляторе до 17 декабря. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и хищении (ч. 4 ст. 160 УК).

Лавленцев занимал должность вице-губернатора в правительстве Санкт-Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года. Он отвечал за городское хозяйство, жилищную политику, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и энергетику.

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С ноября 2015 по ноябрь 2018 года Лавленцев работал главным федеральным инспектором по Москве аппарата полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Был также главой и совладельцем подконтрольной бизнесмену Геннадию Тимченко компании «Стройтрансгаз». Кроме того, совместно со своим отцом владел строительной группой АРКС.

Лавленцева задержали в Москве в июле, у него прошел обыск, сообщала «Фонтанка». Источники издания рассказали, что в материалах дела о мошенничестве, в котором обвиняют бывшего вице-губернатора, упоминается сумма хищений примерно на 3 млрд руб. С 19 июля Лавленцев находился под домашним арестом.

Теги
арест суд СИЗО Санкт-Петербург мошенничество хищение
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