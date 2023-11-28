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Рябков допустил, что США наступят на «вьетнамские грабли» на Украине

Замглавы МИДа Рябков: США могут наступить на вьетнамские грабли на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

У американских властей есть риск допустить такие же ошибки, как во Вьетнаме и Афганистане, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли», — сказал он и добавил, что «на Украине, похоже, такой вариант далеко не исключен» (цитата по ТАСС).

Рябков назвал опыт США во Вьетнаме моментом, «когда жизнь заставила признать противника, пусть и на короткий период, равным себе».

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Политика
Сергей Рябков

По словам замминистра, успешное завершение военной операции является «решающей предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали свое мышление».

В случае корректировки у США и России откроются перспективы в двухсторонних отношениях, контроле над вооружениями, «не говоря уже о возвращении к нормальным связям между нашими обществами и людьми», заключил Рябков.

В октябре президент США Джо Байден объяснял, что Вашингтон поддерживает Киев, чтобы избежать большой войны в Европе. Если Украина будет «оккупирована», то Россия выйдет на границу с американскими союзниками по НАТО, подчеркивал он.

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В ноябре он назвал помощь Украине «инвестицией» в безопасность США. «По опыту двух мировых войн в прошлом столетии мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Это напрямую вовлекает Америку», — объяснил он.

Российские власти критикуют военную помощь Украине. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.

Теги
Сергей Рябков МИД США Украина Вьетнам Афганистан
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