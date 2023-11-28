Польша попросила Украину отменить регистрацию пустых грузовиков из ЕС

Министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик попросил Украину отменить регистрацию в электронной очереди грузовиков, возвращающихся из Украины на территорию Евросоюза без груза как минимум на двух пограничных пунктах, передает издание PAP.

Речь идет об автомобильных переходах на границе между Польшей и Украиной — Зосин-Устилуг и Нижанковице-Малховице.

Введенная украинской стороной системы электронной регистрации стала одной из причин протестов польских дальнобойщиков, отметили в польском министерстве.

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