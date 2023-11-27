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Вильфанд назвал прошедший в Москве снегопад «крайне редким» явлением

Вильфанд: снегопады, подобные прошедшему в Москве, случаются раз в 40-45 лет
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В ночь на 27 ноября, когда прогнозировалась «черная метель», в Москве выпало не только рекордной количество осадков в виде снега, но также прошил ледяной дождь, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на понедельник, 27 ноября в Москве выпало от 15 до 20 миллиметров осадков. «На станции ВДНХ — 16 мм, на станции Балчуг — 20 мм. Это редчайший случай. Рекорд для 27 числа — 20 мм на 45 лет наблюдений, в 1977 году выпало», — сказал Вильфанд.

По его словам, 16-20 мм снега за раз — это редчайшее событие, «один раз в 40- 45 лет бывает».

Синоптик пояснил, что высота снежного покрова в Москве — от 20 до 24 сантиметров.

«Это в 3,5 раза больше, чем норма для этого времени года. Такое количество снега по климату наблюдается только в конце января», — пояснил синоптик.

По его словам, начиная с четверга, 30 ноября, снежный покров вырастет еще на 3-5 см. «Высота снега к концу недели будет от 25 до 30 сантиметров, это в Москве. А в Подмосковье еще выше. В Подмосковье уже сейчас выше 25 сантиметров», — рассказал Вильфанд.

«Ледяной дождь привел к тому, что появилась очень сильная гололедица. Надо быть очень аккуратным», — сказал синоптик. Вечером температура воздуха начнет снижаться, а в среду, 29 ноября, достигнет январских показателей от минус 5 до минус 15 градусов.

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Накануне, 26 ноября, ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вечером в Москве начнется «черная метель» — явление подразумевает крупные хлопья снега, летящие практически параллельно поверхности земли, из-за чего видимость снижается до 10–15 м.

Синоптик спрогнозировал порывы ветра до 17 м/с и до 26,5 мм осадков — половину месячной нормы. Утром 27 ноября Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%.

Теги
Погода Роман Вильфанд синоптик Москва
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