Путин подписал закон о повышении МРОТ на 3 тыс. рублей

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2024 года на 3 тыс. рублей

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 19 242 руб. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 руб. в месяц», — говорится в тексте закона.

Сейчас МРОТ составляет 16 242 руб., он будет повышен почти на 18,5%.

Путин выступил с предложением дополнительно проиндексировать МРОТ на 10% в феврале этого года в послании Федеральному собранию. Проект подготовил Минтруд, 29 сентября его внесли на рассмотрение в Госдуму. В ноябре Дума приняла закон.

Минтруд в июле оценил дополнительные расходы госсектора и бизнеса на повышение зарплат после увеличения МРОТ в 2024 году. В ведомстве сообщили, что совокупный рост затрат на повышение фонда оплаты труда в организациях бюджетного и частного секторов составит 193,5 млрд руб., при этом основная нагрузка придется на бюджеты регионов.

В 2023 году минимальный размер оплаты труда повысили на 6,3%, до 16 242 руб. в месяц. В 2022-м МРОТ был повышен дважды, в общей сложности почти на 20% (на 8,6% с 1 января и дополнительно на 10% с 1 июня), и в итоге составил 15 279 руб. в месяц.

В июне этого года Путин пообещал к 2030 году увеличить МРОТ вдвое.