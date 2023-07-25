Минтруд оценил расходы госсектора и бизнеса на зарплаты из-за роста МРОТ

В 2024 году допрасходы госсектора и бизнеса на повышение зарплат после увеличения МРОТ составят более 190 млрд руб., оценили в Минтруде. Основная нагрузка придется на бюджеты регионов. Но минимум треть расходов вернется в бюджеты

Фото: Владислав Шатило / РБК

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен опережающим темпом на 18,5%, до 19 242 руб. Такая индексация потребует дополнительных расходов организаций на повышение заработных плат, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда», подготовленного Минтрудом (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).

Совокупный рост затрат на повышение фонда оплаты труда в организациях бюджетного и частного секторов составит 193,5 млрд руб., оценили в ведомстве. Они будут распределены следующим образом:

126,4 млрд руб. дополнительных расходов понесут бюджеты регионов и муниципалитетов;

дополнительных расходов понесут бюджеты регионов и муниципалитетов; 19,7 млрд руб. дополнительных ассигнований потребуется из федерального бюджета;

дополнительных ассигнований потребуется из федерального бюджета; 44,7 млрд руб. составят дополнительные траты организаций реального сектора экономики.

Предполагается, что повышение зарплат бюджетников будет осуществляться «за счет средств, предусмотренных на 2024 год в соответствующих бюджетах». При этом в Минтруде отмечают, что как минимум треть бюджетных расходов (то есть около 49 млрд руб.) «возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц». Ранее президент Владимир Путин заявлял, что повышение МРОТ в 2024 году позитивно скажется на доходах почти 5 млн человек.

РБК направил запросы в Минтруд и аппарат правительства.

В последние годы российские власти перешли к политике роста МРОТ, опережающего как инфляцию, так и темпы увеличения прожиточного минимума. В 2022 году МРОТ был повышен дважды: на 8,6% с 1 января и дополнительно на 10% с 1 июня. В 2023 году МРОТ «в особом порядке» увеличили еще на 6,3%. К 2030 году минимальная зарплата должна увеличиться вдвое в номинальном выражении (по отношению к показателю 2023 года. — РБК), говорил президент.

Параллельно с увеличением МРОТ власти планируют заметно нарастить предельную величину базы для начисления страховых взносов, то есть годовую зарплату россиян, с которой взносы берутся по полной ставке 30%. Как ранее писал РБК, к 2026 году она вырастет на 26% относительно действующего уровня. А с учетом повышения предельной базы в 2023 году (на 22%) за четыре года (с 2022-го по 2026-й) показатель вырастет более чем в 1,5 раза.