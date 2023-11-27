Глава харьковской ВГА Виталий Ганчев заявил о покушении на своего заместителя

Глава харьковской ВГА заявил о покушении на своего заместителя

Виталий Ганчев (слева) (Фото: GancheVga / Telegram)

На заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталия Ганчева совершили покушение. Об этом Ганчев сообщил «РИА Новости».

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение», — передает агентство его слова. В ВГА региона уточнили, что речь идет об Александре Слисаренко.

На настоящий момент жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, ему оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Ганчев. Сотрудники спецслужб расследуют обстоятельства покушения.

Харьковская военно-гражданская администрация была создана весной 2022 года на территориях Харьковской области, занятых российскими войсками.

В октябре произошло покушение на бывшего нардепа Украины Олега Царева. В ночь на 27 октября в него дважды выстрелили, после чего экс-депутат попал в больницу «без сознания, с большой кровопотерей».

ФСБ после инцидента возбудила уголовное дело по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Источники «Украинской правды» и «24 канала» заявили, что покушение на Царева организовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Собеседник одного из изданий рассказал, что бывший нардеп давно был в списках украинских спецслужб.