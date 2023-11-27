 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава харьковской ВГА заявил о покушении на своего заместителя

Глава харьковской ВГА Виталий Ганчев заявил о покушении на своего заместителя
Виталий Ганчев (слева)
Виталий Ганчев (слева) (Фото: GancheVga / Telegram)

На заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталия Ганчева совершили покушение. Об этом Ганчев сообщил «РИА Новости».

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение», — передает агентство его слова. В ВГА региона уточнили, что речь идет об Александре Слисаренко.

На настоящий момент жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, ему оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Ганчев. Сотрудники спецслужб расследуют обстоятельства покушения.

Харьковская военно-гражданская администрация была создана весной 2022 года на территориях Харьковской области, занятых российскими войсками.

Зеленский рассказал о «пяти-шести» покушениях
Политика
Владимир Зеленский (слева)

В октябре произошло покушение на бывшего нардепа Украины Олега Царева. В ночь на 27 октября в него дважды выстрелили, после чего экс-депутат попал в больницу «без сознания, с большой кровопотерей».

ФСБ после инцидента возбудила уголовное дело по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Источники «Украинской правды» и «24 канала» заявили, что покушение на Царева организовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Собеседник одного из изданий рассказал, что бывший нардеп давно был в списках украинских спецслужб.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность
Теги
Харьковская область Виталий Ганчев покушение
Материалы по теме
Зеленский рассказал о «пяти-шести» покушениях
Политика
Экс-депутат Рады Царев дал первый комментарий после покушения в Крыму
Политика
«Украинская правда» назвала СБУ организатором покушения на Олега Царева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 97,16 (+0,24) Инвестиции, 16:55 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 88,7 (-0,11) Инвестиции, 16:55
Как аудиобейдж «Билайна» помог «Открытию» нарастить продажи кредиток РБК Отрасли, 18:12
Как менять карточки товаров и цены сразу на всех маркетплейсах РБК и Точка, 18:12
В клубе РПЛ рассказали об ущербе базе из-за сильного шторма в Сочи Спорт, 18:12
В три раза больше выручки после ребрендинга: кейс франчайзи «Шашлыкоff» РБК+, 18:11
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 18:10
Росконгресс: «Продукция виноделов должна быть модной» РБК Отрасли, 18:10
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 18:10
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
Сын Кернеса заявил об отключении его отца от аппаратов жизнеобеспечения Политика, 18:09
Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать Бизнес, 18:07
Как развиваются территориальные системы экомониторинга в столице РБК и ДПиООС, 18:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:59
Глава харьковской ВГА заявил о покушении на своего заместителя Политика, 17:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:56
Арбитраж не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи Финансы, 17:50