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Военная операция на Украине ,  
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«Украинская правда» назвала СБУ организатором покушения на Олега Царева

«Украинская правда»: покушение на Олега Царева организовали сотрудники СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева организовали сотрудники Службы безопасности страны (СБУ), сообщили газета «Украинская правда» и «24 канал» со ссылкой на источники в ведомстве.

По словам собеседника «Украинской правды», экс-депутат давно был «в списке предателей», уточняет издание, которые должны «ответить за свои преступления».

Как заявил «24 каналу» собеседник, Царева украинские спецслужбы считают «абсолютно законной целью». Детали покушения собеседник телеканала раскрыть отказался.

Покушение на Олега Царева произошло в ночь на 27 октября. Как сообщалось в его телеграм-канале, в экс-депутата дважды стреляли на территории санатория, где он проживает. В результате Царева увезли в больницу «без сознания, с большой кровопотерей». Shot писал, что речь идет о санатории им. Кирова в Ялте. По данным СПАРК, Царев является гендиректором и совладельцем этого учреждения.

ФСБ завела дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 Уголовного кодекса). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Царев был депутатом Верховной рады нескольких созывов и замглавы фракции Партии регионов. В 2014 году он поддержал Донбасс, в июле занял должность спикера Новороссии (проекта объединения ЛНР и ДНР). Власти Украины объявили его в розыск.

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В мае 2022 года Царева заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по статьям о публичных призывах к изменению границ в нарушение украинской конституции и в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

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Олег Царев Украина покушение Крым
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