 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Советник в Раде предложил обсудить варианты без выхода на границы 1991-го

Ступак предложил обсудить завершение конфликта без выхода на границы 1991 года
Иван Ступак
Иван Ступак (Фото: Ivan-Stupak / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ), а ныне советник комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак допустил, что Украине стоит обсудить другие варианты того, как завершить конфликт, помимо выхода на границы 1991 года. Об этом он сказал Newsweek.

Как пишет издание, неспособность Запада привлечь Россию к ответственности в 2014 году или выполнить условия Будапештского меморандума (был подписан 5 декабря 1994 года США, Россией, Украиной и Великобританией; согласно документу Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности) оставила глубокий след в глазах украинского общества. Мало кто хочет позволить России оставить себе «очередные трофеи», указывает Newsweek. Но для украинцев очевиден растущий дискомфорт Запада.

Bild узнал о давлении США и Германии на Киев для переговоров с Россией
Политика
Владимир Зеленский

«Может быть, это знак для нас, для украинцев, что нам придется обсудить еще несколько вариантов, как остановить эту войну, а не только дойти до наших границ 1991 года, чего сейчас очень трудно добиться», — сказал Ступак. Он предположил, что возможно нащупать середину.

Экс-офицер СБУ также обратил внимание на отсутствие доверия между сторонами конфликта.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в июле, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, когда выйдет на свои международно признанные границы, а не на линию соприкосновения на 24 февраля 2022 года. «Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — говорил Зеленский.

Российская сторона настаивает на учете новых территориальных реалий, включая присоединение к России новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Россия не раз заявляла, что не отказывалась от переговоров в отличие от Украины. МИД среди условий для начала переговоров также называл прекращение Киевом боевых действий, отказ от поставок западных вооружений и нейтральный статус Украины.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность
Теги
переговоры Россия Украина
Материалы по теме
Киев заявил об обеспокоенности разговорами о необходимости переговоров
Политика
Киев исключил мировое соглашение с Россией без репараций
Политика
Арахамия рассказал о роли Джонсона в отказе Киева от мира с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 97,16 (+0,24) Инвестиции, 16:55 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 88,7 (-0,11) Инвестиции, 16:55
Как аудиобейдж «Билайна» помог «Открытию» нарастить продажи кредиток РБК Отрасли, 18:12
Как менять карточки товаров и цены сразу на всех маркетплейсах РБК и Точка, 18:12
В клубе РПЛ рассказали об ущербе базе из-за сильного шторма в Сочи Спорт, 18:12
В три раза больше выручки после ребрендинга: кейс франчайзи «Шашлыкоff» РБК+, 18:11
Как искусственный интеллект повышает кибербезопасность Новая экономика, 18:10
Росконгресс: «Продукция виноделов должна быть модной» РБК Отрасли, 18:10
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 18:10
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
Сын Кернеса заявил об отключении его отца от аппаратов жизнеобеспечения Политика, 18:09
Путин разрешил десяткам компаний выбирать, какую информацию раскрывать Бизнес, 18:07
Как развиваются территориальные системы экомониторинга в столице РБК и ДПиООС, 18:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:59
Глава харьковской ВГА заявил о покушении на своего заместителя Политика, 17:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:56
Арбитраж не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи Финансы, 17:50