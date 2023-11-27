Советник в Раде предложил обсудить варианты без выхода на границы 1991-го

Иван Ступак (Фото: Ivan-Stupak / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ), а ныне советник комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак допустил, что Украине стоит обсудить другие варианты того, как завершить конфликт, помимо выхода на границы 1991 года. Об этом он сказал Newsweek.

Как пишет издание, неспособность Запада привлечь Россию к ответственности в 2014 году или выполнить условия Будапештского меморандума (был подписан 5 декабря 1994 года США, Россией, Украиной и Великобританией; согласно документу Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности) оставила глубокий след в глазах украинского общества. Мало кто хочет позволить России оставить себе «очередные трофеи», указывает Newsweek. Но для украинцев очевиден растущий дискомфорт Запада.

«Может быть, это знак для нас, для украинцев, что нам придется обсудить еще несколько вариантов, как остановить эту войну, а не только дойти до наших границ 1991 года, чего сейчас очень трудно добиться», — сказал Ступак. Он предположил, что возможно нащупать середину.

Экс-офицер СБУ также обратил внимание на отсутствие доверия между сторонами конфликта.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в июле, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, когда выйдет на свои международно признанные границы, а не на линию соприкосновения на 24 февраля 2022 года. «Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — говорил Зеленский.

Российская сторона настаивает на учете новых территориальных реалий, включая присоединение к России новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Россия не раз заявляла, что не отказывалась от переговоров в отличие от Украины. МИД среди условий для начала переговоров также называл прекращение Киевом боевых действий, отказ от поставок западных вооружений и нейтральный статус Украины.