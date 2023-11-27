РЖД частично восстановили движение поездов в Краснодарском крае

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Движение поездов в Краснодарском крае, где ранее подмыло пути водой, частично восстановлено, сообщили в РЖД.

«Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги», — говорится в сообщении.

По состоянию на 14:33 мск 27 поездов дальнего следования все еще задерживаются, уточнили в компании. На участке Туапсе — Адлер отменили 21 пригородный поезд, маршруты еще шести сокращены.

В РЖД также сообщили о создании оперативного штаба по устранению последствий стихии.

Возврат и переоформление билетов осуществляется без доплат, отметили в компании.

Ранее около 50 пассажирских поездов задержали в Краснодарском крае из-за последствий шторма на черноморском побережье. В РЖД рассказали, что из-за сильного дождя и порывов ветра до 25 м/с исчезло напряжение в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста, а пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс заблокировали упавшие деревья. В районе станции Лазаревское пути подмыло водой.

В ночь с 26 на 27 ноября на южные регионы России обрушились ураганы и штормы. В Крыму после непогоды зафиксировали подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона абонентов, было нарушено водоснабжение.

Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край: повалило деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов. После шторма в Сочи обнаружили тела двух погибших.