В Сочи после шторма обнаружили тело погибшего человека

Оперштаб: в Сочи после шторма обнаружили тело еще одного погибшего

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Тело еще одного погибшего в результате шторма обнаружили в Сочи, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили РБК, что в Сочи обнаружили тело погибшего мужчины.



«Труп мужчины нашли в воде в районе Приморской улицы. Предварительно, он около трех суток находился в воде. Его принесло штормом», — рассказали в ведомстве. Личность погибшего не установлена, его приблизительный возраст — около 40 лет.

Советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что один человек погиб из-за непогоды в Крыму. «Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — уточнил он.

ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в Керченском проливе во время шторма погиб моряк — член экипажа Kavkaz 1. «У него была травма тазобедренного сустава. Судно находилось в Керченском проливе под флагом Мальты», — сказал «РИА Новости» источник. Кроме того, пострадал механик с судна GAIA I в порту Тамани под флагом Панамы — ему оторвало судовой дверью два пальца руки.

Позже ТАСС сообщил, что в Новороссийске нашли еще одно тело погибшего после шторма. Всего, по подсчетам агентства, число погибших в результате шторма в Крыму и Краснодарском крае выросло до четырех.

В ночь с 26 на 27 ноября на южные регионы России обрушились ураганы и штормы. В Крыму после непогоды зафиксировали подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона абонентов, было нарушено водоснабжение.

Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край: повалило деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.