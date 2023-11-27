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Собянин привлек для уборки снега «Мосводоканал» и «Мосгаз»

Собянин: для уборки снега в Москве привлекли еще 10 тыс. коммунальщиков

Собянин привлек для уборки снега «Мосводоканал» и «Мосгаз»
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В Москве к уборке снега привлекли еще 10–12 тыс. сотрудников коммунальных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве в эти дни рекордные снегопады. Сегодня потепление, а потом всю неделю снова будет идти снег», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, коммунальщики работают «на пределе своих сил». «Поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала», «Мосгаза», чтобы активно убирать снег и наводить порядок», — заключил Собянин.

Собянин предупредил о непогоде и снегопаде в Москве 27 ноября
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Фото:РБК

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил 27 ноября, что за сутки в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК назвал это «крайне редким» явлением и уточнил, что, помимо снега, в столице прошел ледяной дождь. Высота снежного покрова в московском регионе достигла 20–25 сантиметров.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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