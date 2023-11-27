В Москве за сутки выпало больше трети месячной нормы осадков

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За сутки в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков. Если на ВДНХ — это 12 мм, на Балчуге — 15 мм, то метеостанция МГУ зафиксировала — 18 мм осадков. В Подмосковье больше всего осадков выпало на юге. В Кашире — 23 мм, а это 56% от месячной нормы небесной влаги», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Москве и Подмосковье прошел ледяной дождь.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осадки сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. Он отметил, что выпадет еще до 4 см снега, в городе может пройти ледяной дождь, а из-за скачков температуры между положительными и отрицательными значениями возможен гололед. Дептранс попросил москвичей отложить поездки на машинах, движение на дорогах затруднено.



Согласно данным Гидрометцентра, в столице днем 27 ноября будет от минус одного градуса до плюс одного, снег, в том числе мокрый, местами метель, гололед, налипание снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.